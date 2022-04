Vereadora Laurinda Alves diz que obras já começaram e "prazos vão todos ser cumpridos"

Há muitas coisas em que pensar: desde o próprio Parque, a ponte, o aterro, as questões da mobilidade, os écrans gigantes, as torres de som, a construção do palco, a sustentabilidade do projeto. Tudo isto envolve muitas pessoas. Não são só estas quatro entidades, implica muita gente na retaguarda a pensar, a desenhar, a fazer e refazer o que é preciso ir afinando. Implica também uma coordenação muito grande com Roma. Também temos feito consultas (informais) com pessoas que estiveram na organização de outras edições da Jornada Mundial da Juventude. Tudo isso ajuda e vai fazer com que os prazos sejam cumpridos.

Já está a ser construída e vai ligar os dois municípios, de Lisboa e de Loures. Estamos a menos de ano e meio do grande acontecimento, mas as coisas estão a andar e sobretudo estão bem coordenadas. Temos um coordenador, uma espécie de vice-almirante [Gouveia e Melo], que é o engenheiro Jorge Oliveira e Carmo. Cobre todas estas áreas e faz a coordenação técnica de todo o projeto, que exige uma articulação muito grande entre quatro entidades: os dois municípios, a Igreja (que é a dona da obra) e o Governo.

Entretanto, nos próximos dias, Igreja, Governo e os municípios de Lisboa e Loures deverão assinar um memorando de entendimento que esclarece” quem faz o quê e quem paga o quê”. Laurinda Alves diz que isso é muito importante para o bom andamento do processo, até porque esta é uma realização “muito cara”. Ao mesmo tempo, frisa que “deixa um legado para as cidades, país e cidadãos que seria impossível de conseguir sem uma forte motivação, como já aconteceu com a Expo 98”.

Até lá muito há a fazer para preparar o espaço que vai acolher a Jornada. Em entrevista à Renascença , a vereadora Laurinda Alves, responsável na Câmara de Lisboa pela organização do evento, revelou que as obras já começaram, com a construção da ponte que une os dois municípios, sobre o rio Trancão. Todos os prazos serão cumpridos, mesmo que isso implique” algum stress e trabalho em contrarrelógio”, diz a responsável autárquica.

Tudo isto custa muito dinheiro e nós estamos muito conscientes que a JMJ é um acontecimento que nos envolve (Governo e municípios) e é uma obra da Igreja. Precisamos todos de contribuir, não só com o trabalho, mas também com o orçamento

Portanto, temos de pensar na JMJ desta forma: é um país que acolhe, não são só duas cidades. Isto faz com que a aposta do Governo seja receber bem. Isso sempre nos foi comunicado, a aposta de Loures é fazer a sua parte e, em Lisboa, faremos a nossa parte. A Igreja pode contar com todos nós, mas temos de chegar a este memorando de entendimento.

A Portugal vão chegar mais de um milhão de jovens vindos de todo o mundo e mais do que isso, há muitas organizações (católicas e não católicas) que vão aproveitar esta JMJ para, antes ou depois, terem atividades no nosso país. Podem ser budistas, muçulmanos ou pessoas sem credo, mas que estão ligadas à juventude e que sabem que Portugal vai ser o centro mundial da juventude durante essa semana.

Depois é moldar aquele terreno. Agora vão ser postas camadas e camadas de terra que vêm das obras do Metro e do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. É muita terra que vai ser posta em cima daquele aterro. E depois, é tudo aquilo que é preciso fazer em termos de circulação das pessoas, também do Papamóvel, a construção do palco e do altar. Tudo isso nos ocupa neste momento e é o centro das nossas preocupações, não no sentido de estarmos inquietos, mas de estarmos desafiados a fazer o melhor.

Há segurança absoluta e total. Esses estudos foram, inclusive, mandados para Roma. É preciso que o Papa e toda a sua comitiva, todos nós, todos se sintam seguros. A questão da segurança está assegurada com todos os estudos do LNEC, que são “finos”. Foram feitos muitos estudos em muitas camadas; não é só um estudo genérico a dizer que há segurança. São estudos muito complexos, com relatórios muito detalhados, que foram enviados para Roma e que mostram que não há problemas de segurança. Essa parte, que seria complexa, está tratada.

Até porque vai ser um investimento para a cidade e para o país. Inicialmente é para a Jornada, mas fica para depois.

Exato, é um legado como a Expo 98. Toda aquela zona do Parque das Nações e da Expo, hoje, não seria o que é se não tivesse havido um motivo que fez com que se dinamizasse aquela zona. Aqui vai acontecer o mesmo, não em termos de edificado, de construção…

Aqui não vai haver urbanização?

Não, aqui o que é suposto fazer é um grande parque que serve as duas cidades e que as pessoas podem usar, usufruir com aquela proximidade do rio. Pode haver alguma construção que permaneça, ainda não vimos a versão final do palco. Mas imagine que tem uma parte que pode também servir, depois, para eventos, festivais. Esse será o tipo de construção que pode ficar, mas não uma construção como na Expo, com urbanização. Será um imenso jardim.

E o que é que tem de ficar mesmo pronto até à Jornada?

A ponte da EMEL, a reabilitação do aterro sanitário, a vedação para o rio (para segurança), a armazenagem desta terra que vem do Metro e do Plano de Drenagem de Lisboa; é preciso os assentamentos do aterro, o acompanhamento e monitorização, a construção do palco, a construção/infraestruturação do Parque Tejo, contratar os écrans. Os écrans gigantes são talvez dos elementos mais caros desta empreitada. É impressionante!

Mas parece que o Governo poderá comparticipar significativamente esta parte dos écrans, de som, multimédia e de infraestruturação.

Sim, até porque tem mais capacidade orçamental e, sobretudo, está mais habituado a este tipo de organizações que os municípios.

Como disse, é um evento muito caro. E ainda por cima, estamos numa altura em que os preços aumentam de dia para dia. Já sente esse aumento?

Onde se sentem os custos elevados e não é de agora … é de sempre, é em relação às torres multimédia e aos écrans. Em relação aos outros custos, ainda não se sente.

Mesmo na construção…

Não, ainda não se sente. Esperamos não sentir, mas há aqui um propósito comum de tentar construir bem, fazer o melhor possível, dentro dos orçamentos que foram sendo acertados.

Acha que é preciso algum regime de excecionalidade, como chegou a acontecer para a Expo, uma vez que os concursos públicos, em regra, demoram muito tempo? Acha que vai ser necessário para algumas das obras? E vê disponibilidade do Governo?

Acho que sim. Acho que se justifica porque a obra é grande e muito exigente, implica muitas camadas geológicas de trabalho. Tenho a certeza que haverá abertura do Governo para essa excecionalidade, sob pena de sem esse regime de exceção, os processos demorarem tanto, tanto que a Jornada podia acontecer e as coisas não estavam feitas. Portanto, tenho a certeza absoluta que essa abertura existe, assim como a compreensão.

Fica um legado: sem a Jornada Mundial da Juventude nada aconteceria com esta velocidade. Os lisboetas, os cidadãos de Loures, os portugueses também não teriam esta possibilidade de legado deste Parque Intermunicipal Tejo-Trancão. Tudo justifica, não só o acontecimento, mas tudo o que está ali a ser feito.