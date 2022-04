Via Sacra do Cardeal Krajewski na Ucrânia." Faltam-nos as lágrimas, faltam-nos as palavras. Mas ainda bem que há fé”

Não há lágrimas para expressar a dor de ver tantas mortes e tanta destruição: é o que afirma o Esmoler do Papa, que está há alguns dias na Ucrânia para sua terceira visita ao país devastado pela guerra. Nesta Sexta-feira Santa a celebração da Via Sacra entre os escombros e os corpos das vítimas sepultadas em valas comuns. Só com a fé para conseguir superar, afirmou o cardeal.

"Estamos agora a voltar para Kiev, desses lugares difíceis para qualquer pessoa do mundo, onde ainda encontramos tantos mortos e uma tumba de pelo menos 80 pessoas, sepultadas sem nome ou sobrenome. E faltam as lágrimas, faltam as palavras. Menos mal que existe a fé", disse o Cardeal.