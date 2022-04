Papa alerta para refugiados de primeira e segunda classe

O Papa Francisco considera que “os refugiados são divididos” entre “primeira classe, segunda classe, cor da pele, proveniência de um país desenvolvido [ou de] um que não é”. “Somos racistas”, disse em entrevista à estação de televisão italiana Rai 1, emitida na tarde desta Sexta-Feira Santa, quando questionado sobre se as imagens da fuga de ucranianos “derrubaram o preconceito para com aqueles que fogem de outras partes do mundo”.

Recordando que “Jesus era um migrante e refugiado no Egito”, Francisco sublinhou que na cruz estão os povos em guerra, incluindo os dos países de África, do Médio Oriente, da América Latina e da Ásia. “Há alguns anos, disse que estávamos a viver a terceira guerra mundial em pedaços. Mas ainda não aprendemos”, disse o Papa ao programa À Sua Imagem, conduzido pela jornalista Lorena Bianchetti.

“O mundo está em guerra. A Síria, o Iémen, pensemos nos Rohingya, expulsos, sem pátria. Em todo o lado há guerra. O genocídio ruandês há 25 anos. Porque o mundo escolheu – é difícil dizê-lo – mas escolheu o esquema de Caim, ou seja, matar o irmão.” E acrescentou: “Vivemos neste esquema demoníaco [que diz] para nos matarmos uns aos outros por causa do poder, da segurança, de muitas coisas”.

“Não choramos bem”

“No seu coração o que é [Kiev]?”, perguntou a jornalista. “Uma dor”, respondeu. “Para a dor humana, dor moral, não há anestesia. Apenas oração e pranto”, disse Francisco, acrescentando que “hoje não choramos bem”. “Esquecemo-nos de chorar. Se posso dar um conselho, para mim e para as pessoas, é pedir o dom das lágrimas”, afirmou o Papa.

“Pergunto-me: quantas pessoas, diante das imagens de guerras, quaisquer guerras, foram capazes de chorar? Alguns sim, tenho a certeza, mas muitos não. Começam a justificar ou a atacar.”