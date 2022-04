Cardeal Patriarca lembra quem foge da guerra e as mulheres que procuram ajuda para prosseguir a gravidez

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, lembrou, esta Sexta-Feira Santa, todos os que “fogem da sua terra, na Ucrânia e em tantas outras paragens afetadas pela guerra e pela devastação”, mas também os “que procuram casa, saúde, sustento, educação”, “apoio para prosseguir a gravidez e salvaguardar a vida”, e “companhia e cuidado para não desistir da vida”.

Na homília da celebração da Paixão, na Sé de Lisboa, D. Manuel Clemente frisou que “onde a cruz do mundo se apresenta em fomes, pestes e guerras, Cristo está presente, tomando para si o que nos dói e contando connosco para se aproximar de todos".

No fim da celebração, e referindo-se à guerra na Ucrânia, frisou aos jornalistas que a Igreja “está do lado da vida”. “Estamos com Deus do lado da vida, para recompor o que é preciso recompor, mesmo para além do que as nossas perspetivas fechadas conseguem alcançar”, disse.

Questionado sobre os bispos portugueses que não terão respondido aos contactos estabelecidos pela comissão independente para o estudo dos abusos sexuais contra as crianças na Igreja Católica em Portugal, o Cardeal-Patriarca esclareceu que “o que ficou combinado é que isso teria de ser feito até à próxima Assembleia Plenária dos bispos, que só será daqui a uns 15 dias”.