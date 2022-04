Cardeal Patriarca lava os pés a refugiado da Ucrânia

O cardeal patriarca de Lisboa presidiu, na noite de Quinta-feira Santa, à Missa da Ceia do Senhor e convidou para a cerimónia do lava-pés refugiados ucranianos que chegaram do leste da Ucrânia para lhes manifestar “solidariedade e de companhia”.

“Convidei-os para estarem aqui e serem eles os participantes diretos no lava-pés para manifestar, não só da minha parte, mas de toda a Igreja de Lisboa, mais uma vez, solidariedade e companhia”, disse D. Manuel Clemente aos jornalistas no fim da Missa vespertina da Ceia do Senhor.

O prelado referiu que os refugiados da Ucrânia que participaram na cerimónia do lava-pés sentem “muito vivamente” o agravar da guerra, sobretudo na zona leste do país, o que não impede que afirmem a esperança no futuro, porque “acreditam que, com Deus há futuro, mesmo que seja tão contrariado por alguns homens”.

“Estes são refugiados. A vontade deles é voltar, assim que possam: têm lá as suas casas, ou o que restam delas, têm lá os seus familiares que querem ver de perto e, infelizmente, até têm lá os mortos”, afirmou.

Questionado sobre a posição da Igreja Católica sobre o conflito, D. Manuel Clemente recordou as afirmações do Papa durante a visita a Malta sobre uma possível deslocação à Ucrânia, lembrando que “vontade não lhe falta para ir lá”, mas Francisco faz o que for “melhor para ajudar” as vítimas da guerra.

“Para agravar não, para ajudar sim!”, afirmou o cardeal patriarca a propósito das tomadas de posição do Vaticano sobre a guerra na Ucrânia e de uma possível visita do Papa a Kiev.

Na homilia da Missa, D. Manuel Clemente referiu-se ao “dinamismo eucarístico duma existência cristã propriamente dita”, lembrando que não se celebram “muitas Missas”, antes “cada vez melhor a única de Cristo, sacramentalmente reiterada, para que o mesmo propósito se realize até ao fim”.

O cardeal patriarca de Lisboa referiu-se também ao significado do gesto do lava-pés, afirmando que não se trata de “limpeza exterior e fácil de conseguir”, mas da “renovação inteira que só em Cristo se alcança”.