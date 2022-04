Papa Francisco diz em novo livro que "precisamos de criatividade diplomática" e de uma "política de longo alcance"

O Papa Francisco considera que “toda a guerra representa não apenas uma derrota da política, mas também uma rendição vergonhosa diante das forças do mal”.

Num novo livro, publicado esta quinta-feira, e intitulado “Contra a guerra. A coragem de construir a paz”, o bispo de Roma diz que o que está a acontecer na Ucrânia é “uma barbárie” e sublinha que “precisamos de diálogo”, “criatividade diplomática” e “uma política de longo alcance capaz de construir um novo sistema de convivência que não se baseie mais nas armas, no poder das armas e na dissuasão”.

De acordo com um excerto publicado pelo Vaticano, o Papa sublinha ainda que “se tivéssemos memória, saberíamos que a guerra, antes de chegar à linha da frente, deve ser detida no coração”. E acrescenta: “O ódio, antes que seja tarde demais, deve ser erradicado dos corações."

Francisco afirma ainda que “a guerra é uma loucura, um monstro, um cancro que se autoalimenta, engolindo tudo”.

“A guerra é um sacrilégio, que destrói o que há de mais precioso na nossa terra, a vida humana, a inocência dos pequenos, a beleza da criação”, escreve também o Papa.

A posse de armas atómicas é imoral

Neste ensaio sobre a guerra, lançado com o jornal "Corriere della Sera", o Papa critica o investimento em armas. “Se tivéssemos memória, não gastaríamos dezenas, centenas de biliões de dólares em rearmamento, em nos equiparmos com armas cada vez mais sofisticadas, em aumentar o tráfico de armas que acabam matando crianças, mulheres e idosos: 1981 biliões de dólares por ano, de acordo com os cálculos de um grande centro de pesquisa de Estocolmo.”

Recordando as suas próprias palavras de novembro de 2019, aquando da visita a Hiroshima, em que disse que "o uso da energia atómica para fins bélicos é, hoje mais do que nunca, um crime, não só contra o homem e sua dignidade, mas contra qualquer possibilidade de um futuro na nossa casa comum", Francisco frisa que "o uso da energia atómica para fins de guerra é imoral, assim como a posse de armas atómicas".

"Quem poderia imaginar que menos de três anos depois o espectro de uma guerra nuclear apareceria na Europa? Então, passo a passo, estamos caminhando para a catástrofe. Pedaço por pedaço, o mundo corre o risco de se tornar o cenário de uma única Terceira Guerra Mundial. Caminhamos como se fosse inevitável. Em vez disso, devemos repetir com força: não, não é inevitável!"



Há sinais de esperança

“Perante as imagens de morte que nos chegam da Ucrânia, é difícil ter esperança”, assume Francisco. “No entanto, há sinais de esperança. Há milhões de pessoas que não aspiram à guerra, que não justificam a guerra, mas pedem a paz. Há milhões de jovens que nos pedem para fazer todo o possível e impossível para deter a guerra, para deter as guerras." E acrescenta: "É pensando primeiro neles, nos jovens e nas crianças, que devemos repetir juntos: nunca mais a guerra."