"Deus perdoa tudo e perdoa sempre", disse o Papa a 12 reclusos

O Papa presidiu esta quinta-feira à Missa da Ceia do Senhor, na prisão de Civitavecchia, arredores de Roma, numa visita privada à cadeia, com o rito de lava-pés a 12 reclusos, entre homens e mulheres, informou o Vaticano.

Este é um gesto que acontece pela sexta vez numa cadeia, desde o início do seu pontificado, em 2013.

“O Papa Francisco repetiu o gesto de Jesus durante a Última Ceia, quando o Senhor lavou os pés aos seus discípulos em sinal de amor, gasto até ao serviço e a humilhação, em relação aos 12 detidos, homens e mulheres, entre eles pessoas de várias idades e nacionalidades”, refere uma nota de imprensa da Santa Sé.

Na sua homilia, improvisada, Francisco falou do sinal do lava-pés, uma “coisa estranha” para este mundo: “Jesus lava os pés do traidor, daquele que o vende”.

“Um serve o outro, sem interesse: como seria bom se fosse possível fazer isso todos os dias e para todos pessoas”, acrescentou.

O Papa sublinhou que Jesus chama “amigo” a quem o trai e espera por ele até ao fim.

“Deus perdoa tudo e Deus perdoa sempre! Somos nós que cansamos de pedir perdão”, declarou.

Francisco convidou os participantes a pedir perdão a Jesus, que “julga e perdoa”.

“Prossigamos esta cerimónia com o desejo de servir e de nos perdoarmos”, disse.