Bispo de Viana do Castelo apela à "participação consciente e ativa na Eucaristia"

O bispo de Viana do Castelo apelou, esta quinta-feira, à valorização do Domingo e à vivência “cristã em comunidade”.

Na homilia da celebração da Ceia do Senhor, transmitida pela Renascença, D. João Lavrador referiu que o défice de participação na missa “é hoje um dos grandes obstáculos a vencer para uma vivência séria da fé cristã. Não se pode fazer uma verdadeira experiência cristã sem participação consciente e ativa na Eucaristia”.

Para o prelado, esta desvalorização resulta da “pouca formação cristã e pela deficiente evangelização”.

“Todos sabemos que as condições de vida da sociedade de hoje se alteraram de tal modo que o tempo já não é tão distinto e valorizado como em tempos antigos. Se antes o domingo era valorizado e distinto dos outros dias pela própria cultura envolvente, hoje, reclama-se de cada pessoa e de cada comunidade o aprofundamento do significado do dia de domingo, tão importante e tão humanizador”, disse.