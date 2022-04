Lisboa. Via Sacra na Sexta-Feira Santa percorre ruas da Baixa-Chiado

As ruas da Baixa-Chiado, em Lisboa, vão ser palco de uma Via Sacra, na Sexta-Feira Santa, numa iniciativa do Movimento Comunhão e Libertação, em conjunto com as paróquias da Baixa-Chiado.

A procissão, que costuma reunir todos os anos centenas de pessoas, parte às 10h30 da Igreja de S. Domingos, no Martim Moniz, no Rossio.

Antes de começar o percurso, "há um momento de oração dentro da Igreja de S. Domingos, onde se irá meditar a 1ª Estação da Via Sacra", indica Renato Saldanha, do Movimento Comunhão e Libertação.

O coordenador da organização da Via Sacra explica que a procissão passa "pela Praça da Figueira, pelo Terreiro do Paço, pela Praça do Município, pelo Largo do Chiado e termina na Igreja da Encarnação".

Haverá seis paragens, "em frente à Igreja de S. Nicolau, debaixo do Arco da Rua Augusta, na Praça do Município, na Rua Nova do Almada, em frente à Basílica dos Mártires e termina dentro da Igreja da Encarnação", onde está previsto haver "um breve momento de oração, onde se medita a 14ª Estação da Via-Sacra".

O percurso deve demorar cerca de duas horas, durante as quais "os fiéis são ajudados a contemplar os Mistérios da Paixão de Cristo". Haverá também cânticos e "as leituras bíblicas e de textos de Charles Péguy, de Luigi Giussani e do Papa Francisco.

A primeira vez que se fez esta Via-Sacra foi em 2006 e em cada ano houve "uma participação crescente" das pessoas. Começaram por ser "uma ou duas centenas nas primeiras edições" e, da última vez que se realizou, em 2019, antes da pandemia, participaram cerca de duas mil.

Depois destes dois anos de interrupção devido à Covid-19, a Via Sacra volta a realizar-se "nos mesmos moldes dos anos anteriores, no sentido em que é o mesmo percurso, as mesmas paragens, a mesma modalidade de oração, obviamente respeitando todas as regras que estão estabelecidas, nomeadamente, o uso de máscara no interior das Igrejas", remata Renato Saldanha.