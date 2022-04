"Cristãos libaneses sentem-se abandonados pelo Ocidente"

Para percebermos: em 2019, um ano antes da explosão no porto de Beirute, já tinha havido várias manifestações na rua contra a corrupção, a pedir mudanças no Governo. Nessa altura um professor, por exemplo, recebia em média entre mil a mil e 500 dólares, e hoje a recebe 50 dólares, devido à inflação… Por isso, se tem assistido a uma saída contínua das pessoas com mais qualificadas.

Muito. O Líbano tem passado por diversas fases, mas o impacto dessa explosão num país que já estava com graves problemas foi a gota de água para rebentar com toda a estrutura da sociedade, houve um aumento enorme da emigração, a fuga das pessoas.

A situação agravou-se com a explosão no porto de Beirute, em 2020?

Todas as estruturas do Estado. Falta apoio do Estado para o que quer que seja, em termos de educação, em termos de saúde, justiça, todos estes pilares essenciais não existem. O que me chocou mais foi ver essa degradação, e ao mesmo tempo a pobreza em que as pessoas estão a viver.

Foi a degradação, ver o colapso do país. Eu cheguei de madrugada e uma coisa que me impressionou foi a ausência de luz, porque neste momento o Líbano tem apenas duas horas de luz por dia, não tem capacidade para ter eletricidade. Grande parte da cidade estava completamente às escuras, não havia luz nas ruas.

Com sete milhões de habitantes, o Líbano acolhe neste momento dois milhões de refugiados (1,5 milhões são sírios). A pobreza agravou-se para todos, ainda mais depois da explosão no porto de Beirute, em 2020. Catarina Martins Bettencourt esteve na capital e também na zona do Vale Sagrado, junto à fronteira com a Síria, onde visitou escolas e hospitais e contactou com muitas famílias. Em entrevista à Renascença , fala da situação “dramática” que encontrou e da necessidade urgente de continuar a ajudar os libaneses, que se sentem abandonados pela comunidade internacional.

A diretora da Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) em Portugal foi ao Líbano, numa visita de quatro dias em que participaram responsáveis pela AIS de outros países. Foram inteirar-se do que faz mais falta: para além da ajuda alimentar, que vão continuar a garantir, é urgente continuar a apoiar as congregações religiosas, que são quem assegura a educação e a saúde no país.

Ao mesmo tempo, o país tem recebido refugiados. Com uma população de sete milhões de pessoas, acolhe nesta altura dois milhões de refugiados, a maioria fugiu da guerra na Síria. Isso também agravou a situação económica?

Se olharmos para a história do Líbano percebemos porque é que se chegou a um ponto tão dramático de degradação do Estado. Não nos podemos esquecer que o Líbano viveu 20 anos de guerra civil, esteve em guerra com Israel, e depois sofreu o impacto dos fluxos migratórios, tanto de palestinianos - durante a guerra civil - como de refugiados sírios. A gota de água foi a explosão em Beirute.

Num país com uma dimensão pequena, acolher dois milhões de refugiados tem um impacto muito grande nas estruturas e infraestruturas, no acesso à saúde, educação. Hoje estamos a viver as consequências deste acolhimento, que foi fundamental para os sírios e palestinianos, mas teve um impacto muito grande sobre a população libanesa, que neste momento está a viver um drama. O orçamento mensal de uma família é muito baixo, neste momento os próprios refugiados estão a receber mais do ACNUR, o que também provoca aqui algumas tensões entre as comunidades locais e os refugiados. A situação é, de facto, muito dramática.

Esteve na capital, Beirute, e também numa região mais próxima da fronteira com a Síria, o Vale Sagrado. A situação é idêntica?

É muito semelhante. A situação económica é tão grave em todo o país, que não interessa se se vive na cidade ou fora. Claro que viver na capital tem mais custos, mas eu estive com famílias na zona norte, junto à Síria, que me diziam que gostavam de ir viver para Beirute, mas nem sequer tinham dinheiro para o combustível. É impossível saírem daquela zona mais remota… no caso, tinham um filho que está para entrar na faculdade, e se fossem viver para Beirute seria melhor, mas não têm capacidade para isso. E era uma família que se via que tinha uma casa boa, uma vida normal, da classe média, e de repente ficou na pobreza…

Que outros contactos mantiveram? Um deles foi com o Patriarca Maronita.

Com o Patriarca e também com o Núncio Apostólico, para percebermos a situação e sabermos o que, do ponto de vista da Igreja, é necessário fazer. Foi muito importante. E também visitámos escolas e hospitais geridos por congregações religiosas.

Que a AIS está a apoiar?

Exatamente, e que são muito importantes. De facto, a grande estrutura que dá apoio à comunidade continua a ser a Igreja, com as suas escolas e hospitais, apesar de estarem a passar também por um momento dramático, porque não recebem qualquer apoio do Estado para receber alunos nem para pagar aos professores, e as famílias também não têm capacidade para pagar. Tem-se assistido à saída de professores das escolas, e de médicos e enfermeiros dos hospitais.

A Igreja tem um papel fundamental, e o Líbano é um país exemplar, no Médio Oriente, pela convivência que tem havido ao longo dos anos entre as várias religiões. Muitos muçulmanos, e de outras religiões, têm a sua formação em escolas católicas e cristãs, o que tem sido muito importante para o crescimento do respeito pelo outro. Claro que há problemas, mas não têm a dimensão de outros países vizinhos, e esta parte da educação tem sido fundamental.

Falei com uma irmã, numa escola, que me disse que os seus alunos muçulmanos continuam a visitá-la e alguns já lá foram pôr os filhos também. Mas, esta tradição que existe no Líbano estamos a correr o risco de a perder, porque as irmãs não têm capacidade para continuar a ter as escolas abertas, e os professores estão a sair...

E as congregações religiosas mantêm-se? Ou também tem havido saídas?

Estão com muitas dificuldades. Muitas das congregações que existem no Líbano nasceram na região, não têm ajuda de outros países, e estão a ficar sem capacidade para apoiar a própria comunidade. É muito difícil…

Vi hospitais praticamente vazios porque as pessoas não têm capacidade para pagar médicos e medicamentos. A situação é de facto dramática, e precisa de ajuda de fora, do exterior. Sei que o FMI (Fundo Monetário Internacional) está presente e a ter reuniões para começar a ajudar, mas é preciso fazer muito mais.

As irmãs com quem falei estão realmente preocupadas... as congregações responsáveis por escolas e hospitais sabem que têm, por um lado, os funcionários - que são apenas uma parte -, mas também têm centenas de famílias que dependem daquele pequeno ordenado que recebem ali, e isto é um drama para estas irmãs, sabem que não podem deixar estas famílias de um dia para o outro sem emprego, mas também não sabem como resolver esta situação sozinhas, sem ajuda do exterior.