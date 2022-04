Abusos sexuais na Igreja. Comissão recebeu 290 denúncias e enviou 16 casos ao Ministério Público

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa recebeu 290 denuncias em três meses, tendo enviado ao Ministério Público 16 casos. A informação foi avançada em conferência de imprensa, esta terça-feira.

Segundo o coordenador da comissão, Pedro Strecht, mais de metade dos casos revelam um número possível ou altamente provável de muito mais vítimas. “Todos os casos estão a ser avaliados individualmente para triar casos que possam ser investigados pelas autoridades civis, em articulação com o Ministério Público.”

As vítimas são homens e mulheres, entre os 13 e os 88 anos (ou seja nascidos entre 1934 e 2009), mas segundo Ana Nunes de Almeida, socióloga da comissão independente, existem mais vítimas do sexo masculino.

De acordo com o perfil traçado, os testemunhos chegaram de todas as regiões do país e englobam pessoas com vários níveis de instrução.

Quanto às idades em que aconteceu o primeiro abuso sexual variam entre os dois anos e os 17, relata Ana Nunes de Almeida.

“Encontrámos todas as modalidades de abuso que contemplávamos no guião do inquérito, desde a exibição, manipulação, penetração, recolha de imagens do corpo, isoladamente ou em situação de abuso, envio de mensagens escritas por telemóvel”, descreveu.

Foi o juiz jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, jurista nesta comissão, que revelou o envio para o Ministério Público 16 casos de abuso.