Papa Francisco envia mensagem pelos 85 anos da Renascença

O Papa Francisco saúda a Rádio Renascença numa mensagem enviada a propósito do 85.º aniversário da emissora católica portuguesa

Nesta mensagem, Francisco começa por saudar cordialmente a "polifónica fraternidade" que é a Renascença, na celebração dos 85 anos, "pelo reconhecido serviço que os seus variados operadores prestam, com alegria e profissionalismo, ao anuncio do Evangelho da Unidade e da Paz".

A saudação é estendida pelo Santo Padre a todos quantos se sintonizam com a emissora católica portuguesa, que vive - pela sua natureza - de braço dado com o fascinante ministério da escuta, e do anúncio, sabendo que "na ação pastoral, a obra mais importante é o "apostolado do ouvido".