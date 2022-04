​Líderes religiosos visitam a Ucrânia

Líderes de religiões de vários países do mundo vão visitar, na terça-feira, campos de refugiados e ainda a cidade de Chernivtsi.

É uma "missão histórica" que une líderes religiosos que vão "demonstrar amizade e solidariedade com o povo da Ucrânia e todos os que foram atingidos pela guerra".

A visita à Ucrânia vai acontecer esta terça-feira, 12 de abril, segundo avançam informações da Glocalities, uma agência internacional de pesquisa com sede em Amesterdão.

Alguns dos líderes religiosos que vão participar nesta visita são os seguintes: o Arcebispo Emérito de Canterbury, Rowan Williams (Anglicano, Reino Unido), Rabino Jonathan Wittenberg (Judeu, Reino Unido), Grande Mufti Mustafa Ceric (Muçulmano, Bósnia), Arcebispo Nikitas Lulias (Arcebispo Ortodoxo do Reino Unido), Grande Imam Yahya Pallavacini (Muçulmano, Itália), Br. Massimo Fusarelli (Ministro Geral Católico, Ordem Franciscana dos Frades, Itália), Swami Sarvapriyananda (Hindu, Índia/EUA), Abadessa Irmã Giác Nghiêm, (Budista, França), Rabino Daniel Kohn (Judeu, Israel), Irmã Maureen Goodman (Brahma Kumari, Reino Unido) Swami Rameshwarananda (Hindu, Espanha) e Rabino Alon Goshen-Gottstein (Judeu, Israel).

Vão visitar vários locais na região de Chernivtsi "para mostrar amizade, oferecer conforto e compartilhar experiências de manutenção do bem-estar espiritual em circunstâncias angustiantes".

Será ainda realizado um evento público no principal teatro da cidade, onde os religiosos vão encontrar-se com refugiados e outros cidadãos afetados pela guerra.

Esta fonte avança que o evento é uma coiniciativa de James Sternlicht, fundador do Departamento de Paz e do Rabino Alon Goshen-Gottstein, fundador e diretor executivo do Elijah, Instituto Inter-religioso com o apoio e inspiração da Glocalities.

Sternlicht considera que neste momento "devemos unir-nos para curar a humanidade".

Por seu turno, o Rabino disse que "esta é a primeira vez que uma delegação inter-religiosa

assumiu uma missão de amizade e solidariedade, ao entrar num país em guerra".

O evento pode ser acompanhado via streaming.

A página do evento está disponível aqui.