JMJ Lisboa 2023. Prazos vão ser cumpridos, garante autarca de Loures

Não, está tudo nos prazos. Aliás, estamos a trabalhar num ritmo muito forte e quero desde já agradecer a toda a equipa técnica da Câmara. Já com a nossa gestão, criámos uma unidade específica que vai trabalhar para que tudo esteja pronto a tempo e que se extingue mal termine a Jornada Mundial da Juventude. Também já garanti ao D. Américo, no encontro que tivemos há cerca de duas semanas, que da nossa parte –município de Loures – estará tudo pronto para recebermos o evento.

Naquele terreno é onde os jovens – e não só - vão pernoitar e assistir a todas as atividades religiosas. Essas intervenções foram todas programadas quer pelo bispo D. Américo (Aguiar), quer pela própria Igreja, mas também com Sá Fernandes, nomeado pelo primeiro-ministro para “fazer a ponte” e ser o interlocutor do Governo, quer com o município de Loures, quer com o município de Lisboa. Está tudo dentro do prazo.

Quando chegámos à Câmara, não havia nada feito. Portanto, tivemos de trabalhar muito rapidamente porque o anterior Executivo, por exemplo, nem sequer tinha feito um estudo geológico no próprio terreno. Quando digo que não havia nada feito, é mesmo nada. Nós fazemos uma previsão do conjunto de trabalhos que têm de ser feitos, nomeadamente de infraestruturação de todo aquele espaço.

Tem ideia de qual é o investimento que que a Câmara de Loures vai ter de fazer, primeiro a pensar na Jornada e depois, para o futuro?

Nós temos a agradecer todo o emprenho que o Sá Fernandes (Coordenador do Grupo de Projeto para a JMJ Lisboa 2023) tem tido, assim como o Governo e a Câmara de Lisboa. Temos de agradecer muito o andamento recente que todo este processo teve. Nós vamos ficar com uma parte importante de tudo o que é a infraestruturação daquele espaço.

E é importante dizer que foi realizado um conjunto de estudos técnicos que garantem que os terrenos não estão contaminados e podem perfeitamente ser usados para a realização deste evento. Da minha parte, inclusivamente aproveitando a presença do Presidente da República e do D. Américo Aguiar, numa visita que se fez muito recentemente a esse espaço, tive oportunidade de lhe entregar uma carta assinada por mim que afiançava e assegurava todas as condições técnicas e de segurança para a realização deste evento. O que vamos fazer ali é uma infraestruturação do espaço, que nesta fase, permite a receção deste evento. Carece, acima de tudo, do alisamento do terreno, de uma terraplanagem, para que as pessoas possam estar ali condignamente.

São infraestruturas de apoio para aqueles dias da JMJ?

E não só. Temos de infraestruturar todo aquele terreno com pontos de luz e fazer o abastecimento de água. Já agora, aproveito esta ocasião para dizer que por isso é que eu vejo isto como uma boa oportunidade de relançar um conjunto de investimentos e projetos muito ligados à questão ambiental.

Um dos efeitos desta Jornada Mundial da Juventude é que me permite olhar para projetos, do ponto de vista da economia circular, das alterações climáticas, do ponto vista do ambiente.

Vamos iniciar um projeto inovador, juntamente com a Águas Tejo Atlântico, que permite, por exemplo, fazer um pipeline, uma conduta, desde a Estação de Beirolas - que está na Expo - até à parte de Loures onde vai ser realizada a Jornada Mundial da Juventude e que pode abastecer todo o aquele espaço de água residual tratada. No futuro, servirá para rega, para lavagens. Atualmente, boa parte dos municípios do país utiliza a água – como a que bebemos em casa – para a rega de espaços verdes, para lavagem das ruas e da sua frota. Isso é inconcebível.

Como nós queremos projetar aquele espaço numa futura grande zona verde, ela vai ser abastecida com água residual tratada e não com água potável, o que já é um avanço do ponto de vista ambiental e do que são os efeitos positivos da realização da Jornada Mundial da Juventude. Esse é um bom exemplo do que já está a ser tratado para que esteja pronto a tempo. Mas também que criar uma infraestruturação de água potável para aquele espaço. E as últimas notícias que me foram transmitidas pelo próprio Sá Fernandes é de que o Governo vai ter aqui uma posição importante e minimizar um pouco o investimento financeiro que Loures teria de fazer.

Mas tem a ideia de quanto é que tem que a Câmara vai ter de disponibilizar?

Neste momento, no nosso Orçamento, prevemos a inclusão de dois milhões de euros enão tenho nada que indique que esse valor vá ser ultrapassado. Antes pelo contrário, tendo em conta até, estas últimas informações. Muito do investimento que inicialmente estava a cargo do município de Loures com infraestruturas (as casas de banho, os écrans gigantes que são necessários, etc), já houve a garantia de uma ajuda financeira significativa, que vem através de um protocolo a ser firmado, futuramente, entre o Governo e a Igreja. Nós temos é que realizar toda essa infraestruturação, mas pelos dados que tenho neste momento, não creio que ultrapasse o orçamentado.