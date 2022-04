“Via Crucis”. Obra de Franz Liszt apresentada em Évora

O pianista Amílcar Vasques-Dias interpreta, a 13 de abril, na Igreja de São Francisco, em Évora, a obra "Via Crucis", de Franz Liszt.

O concerto, em plena Semana Santa, promovido pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, incide numa das ultimas obras de Franz Liszt (1811-1886), criada depois de uma passagem por Roma, em 1878.

“A versão original de ‘Via Crucis’ (Via Sacra) era para coro misto, solistas e órgão, mas, posteriormente, fez uma versão para coro misto, solistas e piano, e ainda uma outra para piano solo”, sendo “um caso especial na obra de Liszt, principalmente por se tratar de uma composição de grande serenidade, mas também porque atinge os limites da tonalidade até então vigente”, explica uma nota da Igreja de São Francisco, enviada à Renascença.

“’Via Crucis’ combina canções em uníssono (Estações I e XIV) e corais inspirados nos corais de J. S. Bach (Estação VI), enquanto outras estações consistem em órgão ou piano solo. A obra só foi editada 50 anos após a sua morte, por iniciativa de uma Associação Coral inglesa”, pode ler-se.

Refira-se que a Via Sacra é uma das tradições mais acarinhadas pelos católicos, sobretudo durante a Quaresma. Os fiéis percorrem, mentalmente e por via de orações próprias, mas também de forma física, as chamadas catorze estações ou passos percorridos por Jesus Cristo durante sua caminhada até ao Calvário e posterior crucificação.

O compositor e pianista português, Amílcar Vasques-Dias, é natural de Badim, Monção, onde nasceu em 1945. Estudou Piano e Composição nos Conservatórios de Música do Porto e de Braga.

Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e da Secretaria de Estado da Cultura no Conservatório Real de Haia, Holanda. Como pianista, interpreta a sua própria música, tendo realizado concertos em Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Rússia, Canadá e Estados Unidos da América.

A sua música tem sido tocada em Portugal e em muitos outros países da Europa, da América e no Japão, especialmente em festivais de música contemporânea. Sobre libretos de Helena da Nóbrega escreveu as óperas Soror Mariana Alcoforado (2017) realizada e apresentada no Convento dos Capuchos (Almada) e em Évora; e Geraldo e Samira – uma ópera para Évora (2019) apresentada em dois espetáculos, em Évora, com produção de Musicamera.

O concerto acontece dia 13 de abril, às 17h00 e tem entrada livre, mas sujeita à lotação da igreja. O evento vai ser transmitido em direto na página de Facebook da Igreja de São Francisco, em https://www.facebook.com/s.francisco.evora/.