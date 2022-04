Vaticano. ​Viagem do Papa ao Líbano "está em estudo"

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé confirmou esta quarta-feira que "é uma hipótese em estudo" a possibilidade de uma viagem do Papa ao Líbano.



"O Núncio Apostólico, Arcebispo Joseph Spiteri, informou o Presidente da República, Michel Aoun, que o Papa Francisco vai visitar o Líbano em junho”, anunciou, na terça-feira, a Presidência libanesa em comunicado.

Aoun já disse, entretanto, que os libaneses "esperam por esta visita há algum tempo para expressar a sua gratidão pela atenção de Sua Santidade em relação ao Líbano e para lhe agradecer pelas iniciativas que empreendeu pelo país e pelas orações que tem oferecido pela paz e estabilidade".

Recentemente, a 22 de março, o Papa recebeu o Presidente libanês no Vaticano, tendo os dois abordado a crise económica do país, a situação dos refugiados e as consequências da explosão no porto de Beirute, a 4 de agosto de 2020.

Francisco manifestou várias vezes a sua vontade em visitar o País dos Cedros. Um ano após esta explosão, o Santo Padre voltou a falar sobre esta sua intenção: "o meu desejo de ir visitá-los é grande e não me canso de rezar por vocês para que o Líbano torne a ser uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de paz para todo o Médio Oriente".

Os anteriores Papas, Bento XVI e João Paulo II também visitaram o Líbano, respetivamente em 2012 e 1997.