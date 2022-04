Vaticano. Cardeal Turkson é o novo chanceler das Pontifícias Academias das Ciências e das Ciências Sociais

O Papa Francisco escolheu o cardeal ganês Peter Kodwo Appiah Turkson para dirigir a Pontifícia Academia das Ciências e a Pontifícia Academia das Ciências Sociais.

A informação foi divulgada pelo Vatican News.

Turkson "sucede no novo cargo o bispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, que completará 80 anos a 8 de setembro e que ocupa estes cargos desde 1998", refere o portal de notícias da Santa Sé.

O percurso do cardeal Turkson

Turkson foi ordenado sacerdote na arquidiocese da capital do Gana em 20 de julho de 1975, na Catedral de São Francisco de Sales.

Especializou-se em Sagrada Escritura no Pontifício Instituto Bíblico de Roma entre 1976-1980 para o mestrado e entre 1987-1992 para o doutoramento.

Nomeado por João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de Cape Coast em 6 de outubro de 1992, foi ordenado Bispo em 27 de março de 1993.

Foi presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Gana de 1997 a 2004.

Depois de ocupar vários cargos, em 24 de outubro de 2009, no final da II Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para África, da qual foi Relator Geral, Bento XVI nomeou-o presidente do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz.

Em 24 de setembro de 2013, o Papa Francisco confirmou-o à frente do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Sss