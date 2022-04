Papa: "Um bom serviço de saúde, acessível a todos, é uma prioridade"

O novo vídeo que traz a intenção de oração que Francisco confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa é dedicado neste mês de abril ao apoio aos profissionais de saúde evocando a situação pandémica.

O Papa elogia a "generosidade dos profissionais de saúde" e pede que se reze por eles.

Acrescenta ainda que a "pandemia mostrou-nos a entrega, a generosidade dos profissionais de saúde, voluntários, agentes de saúde, sacerdotes, religiosos e religiosas".

O Santo Padre sublinha ainda que a pandemia "também deixou claro que nem todos têm acesso a um bom sistema público de saúde" citando as deficiências e a desigualdade de acesso a tratamentos adequados nos países mais pobres e vulneráveis.

Nesse sentido, apelou "aos governos de todos os países do mundo que não esqueçam que um bom serviço de saúde, acessível a todos, é uma prioridade".

Aproveitou para lembrar que "o serviço de saúde não é apenas uma organização, mas que aí estão homens e mulheres que dedicam a sua vida a cuidar da saúde do outro. E que deram a vida durante esta pandemia para ajudar tantos doentes a recuperarem".

As intenções do Papa são divulgadas mensalmente, com a ajuda de vídeos de cerca de um minuto, pela Rede Mundial de Oração do Papa, ligada à Companhia de Jesus e podem ser vistos através do seu canal no Youtube, bem como nas redes sociais.