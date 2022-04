Papa Francisco e Roberto Benigni juntos em programa televisivo sobre Jesus Cristo

O Papa Francisco e o realizador e ator italiano Roberto Benigni vão dar vida ao programa televisivo "Rostos do Evangelho", que aborda os encontros de Jesus relatados pela arte.

A estreia está marcada para o Domingo de Páscoa (17 de abril), no primeiro canal da televisão pública italiana (Rai Uno), contando com o apoio dos Museus e da Biblioteca do Vaticano, sob realização do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé e a Rai Cultura.

O programa evoca várias das personagens que tiveram encontros com Jesus, de acordo com os Evangelhos – os discípulos, o bom ladrão, Pilatos ou Maria Madalena, por exemplo.

“Continuo a aconselhar o contacto diário com o Evangelho, porque se não tens contacto diário com a pessoa amada, dificilmente conseguirás amar”, refere o Papa, nas palavras introdutórias do programa, enviadas hoje aos jornalistas.

Francisco sublinha que o amor é “contacto contínuo” e destaca que, sem esse contacto com o “Cristo vivo, o do Evangelho”, as pessoas passam a ver “ideias” ou “ideologias”.

Os espectadores vão ter contactos com quadros, frescos, miniaturas e esculturas, obras de arte mais conhecidas e outras quase ignoradas pelo público.

“A narrativa é guiada pela longa entrevista concedeu para esta ocasião, sobre o tema do encontro de Jesus e as personagens do Evangelho”, adianta a Santa Sé.

Roberto Benigni vai apresentar um “contributo sobre o rosto alegre de Jesus”, no dia da Páscoa.

A série completa, em três episódios, vai ser transmitida no canal Rai Storia.

“Pensamos neste programa como uma oportunidade de encontro, de reflexão e de redescoberta da beleza do Evangelho num tempo marcado por tantas coisas feias”, disse Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação.

Roberto Benigni apresentou em 2014 dois programas sobre os ‘10 Mandamentos’ no primeiro canal da Rai.

Benigni, distinguido em 1999 com os óscares para melhor ator principal e melhor filme estrangeiro com o seu ‘A Vida é Bela’, disse que os 10 Mandamentos são “palavras vivas que dançam diante dos olhos, contêm moral e ética”.