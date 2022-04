Estudantes universitários católicos organizam Via Sacra

Os Núcleos de Estudantes Católicos da Pastoral Universitária de Lisboa organizam esta semana, no dia 7 de abril, a iniciativa “Via Sacra das Universidades”.

"Vem Rezar pela Paz" é o convite que fazem a "todos os estudantes, docentes, investigadores e funcionários do Ensino Superior de Lisboa e a todos os que se queiram juntar em oração pela Paz no Coração da Cidade", informa uma nota nas suas redes sociais.

Esta “Via Sacra das Universidades” vai percorrer as ruas de Lisboa.

O ponto de encontro está marcado para as 19h30, no Jardim do Campo Grande, junto à Rotunda de Entrecampos.