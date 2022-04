Encontro Nacional de Catequese sobre Sinodalidade e Itinerários

"Igreja em Sínodo: Catequese COM itinerário(s)" é o tema do 59.º Encontro Nacional de Catequese que vai decorrer numa unidade hoteleira de Vila Real.



O encontro destina-se a equipas diocesanas e responsáveis de catequese.

Pretende ser um "sinal de sinodalidade na vida da catequese em Portugal", sublinha a responsável pelo Departamento de Catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã.

A irmã Arminda Faustino afirma que "queremos que no envolvimento e empenho de cada um neste caminho, que diz respeito a todos, todos se sintam desafiados a entrar nele com entusiasmo e dedicação, sendo sinal de um caminho sinodal que estamos a percorrer".

Esta responsável admite que se trata de "um tempo que exige um novo modo de escutar a realidade, que requer uma interiorização profunda do estilo de Jesus, do seu olhar espiritual, o abrirmo-nos ao ‘Agora de Deus’, o caminharmos juntos em comunhão com os nossos pastores".

O Encontro Nacional de Catequese começa esta terça-feira, 5 de abril, com o acolhimento, seguido de um jantar com todos os participantes.

No dia seguinte, começa o encontro propriamente dito.

A primeira conferência da manhã é do padre Sérgio Leal, pároco na diocese do Porto, e prefeito do Seminário Maior do Porto, com o tema "A Igreja abre-se ao 'Agora de Deus' – Sinodalidade e desafios pastorais". Segue-se outra palestra com o tema "Adolescências e juventudes: o anúncio para (e com) todos numa perspetiva catequética" a cargo do padre Ricardo Conceição, pároco na diocese de Santarém e diretor diocesano da pastoral juvenil e ensino superior. Da parte da tarde o padre Carlos Manuel Carneiro, jesuíta e diretor Geral do Colégio das Caldinhas, analisa o tema "Vocação no Tempo de Deus e do Humano": (re)leitura do Itinerário Catequético.

O segundo dia termina com a celebração da Eucaristia, na Sé de Vila Real, presidida pelo Bispo diocesano D. António Augusto de Azevedo.

No terceiro dia dos trabalhos, as equipas diocesanas e os responsáveis pelo setor da catequese aprofundam a proposta para o "Itinerário de Iniciação à Vida Cristã com as Famílias, com as Crianças e com os Adolescentes em estilo sinodal", com vários trabalhos de grupo a abordar as diversas etapas previstas no documento de trabalho.

O último dia, 8 de abril, será dedicado a um passeio cultural pela cidade e termina com um almoço.