Papa critica violações de direitos dos migrantes "com a cumplicidade das autoridades competentes"

A viagem do Papa a Malta terminou no Centro de Migrantes “João XXIII Peace Lab” em Hal Far, que recebe pessoas da Somália, Eritreia e Sudão.

Depois de ouvir o testemunho de dois migrantes - Daniel Jude Oukeguale e Siriman Coulibal - o Papa lembrou que “a experiência do naufrágio foi vivida por milhares de homens, mulheres e crianças no mediterrâneo” e que essa experiência “infelizmente se revelou trágica para muitos deles”.

Francisco afirmou que o encontro com migrantes no Centro João XXIII manifesta “plenamente o significado do lema desta viagem” a Malta: «Trataram-nos com invulgar humanidade» (Atos dos Apóstolos; 28, 2).

Mas Francisco alertou também para outro naufrágio que “se consuma ao mesmo tempo que estes factos”, e que é “o 'naufrágio da civilização' que ameaça não só os deslocados, mas a todos nós”. De acordo com Sua Santidade, só é possível a salvação deste naufrágio “comportando-nos com humanidade” ao “olhar as pessoas não como números, mas pelo que são”, isto é, como “rostos, histórias, simplesmente homens e mulheres, irmãos e irmãs”.

“Talvez mesmo neste momento, enquanto aqui nos encontramos, haja barcaças que estão a atravessar o mar de sul a norte! Rezemos por estes irmãos e irmãs que arriscam a vida no mar à procura de esperança”, reforçou.

Dirigindo-se aos presentes, o Papa fez questão de voltar a lembrar aqueles que “foram obrigados a fugir da Ucrânia por causa da guerra” e que “também como vós” viveram este drama, e garantiu que pensa em todos e por eles oferece a sua oração.

Francisco revelou que se comoveu com “um outro testemunho” que recebeu do Centro de acolhimento com a “história dum jovem que contava o doloroso momento em que tivera de deixar a sua mãe e a sua família de origem”, porque “não se trata de um sofrimento momentâneo, emotivo”, mas algo que “deixa uma ferida profunda no caminho de crescimento dum jovem”. “Encontrar pessoas acolhedoras que saibam ouvir, acompanhar... isto ajuda a curar as feridas”.