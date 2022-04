🔴 Em direto. Papa visita migrantes em Malta

A viagem do Papa Francisco a Malta, com o mote ‘Trataram-nos com rara humanidade’, termina no Centro de Migrantes “João XXIII Peace Lab” em Hal Far, que recebe pessoas da Somália, Eritreia e Sudão, oferecendo assistência no campo dos direitos humanos, da justiça, da solidariedade e saúde.

Cerca de 200 migrantes participam no encontro, com início marcado para as 16h45; o centro, fundado pelo frade franciscano Dionísio Mintoff, em 1971, é hoje dirigido por uma organização voluntária.

Em 2021, quase dois mil migrantes desapareceram ou afogaram-se no Mediterrâneo – um aumento face aos 1401 em 2020, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações.

Segundo a instituição, o Mediterrâneo central é a rota de migração mais perigosa do mundo.