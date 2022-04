Rádio Jubilar em São Tomé e Príncipe inaugura novas instalações

A Rádio Jubilar em São Tomé e Príncipe inaugurou as suas novas instalações no último fim de semana com a bênção do Bispo Diocesano, Dom Manuel António Mendes dos Santos.

Para poder garantir a emissão da rádio durante 24 horas, foi necessário investir numa "central de energia solar, composta por 26 painéis solares e 24 baterias de gel".

O patrocínio foi dado pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, informa um comunicado enviado pelo padre Rafael Bruno Ferreira, Diretor Geral da Rádio Jubilar que, juntamente com o Bispo Diocesano estiveram presentes na cerimónia de inauguração.

Outro projeto foi a criação do novo Centro de Formação da Rádio Jubilar, que tem como prioridade as "formações na área da Comunicação Social, de modo especial, no curso profissional de jornalistas".

Este centro foi possível graças à ajuda da Conferência Episcopal Italiana.