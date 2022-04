Sobre ‘O que está bem na Igreja?’, as respostas mostram que os jovens reconhecem o papel social que desempenha, e valorizam poderem participar e pertencer à comunidade. “Veem isso como uma coisa boa, o que me surpreende, porque vivemos num tempo em que que a comunidade é algo menos forte, menos vivido, e a resposta mais referida ter sido o sentido de comunidade, denota quase uma necessidade da fé de ser vivida com outros”, afirma aquele responsável.

Como veem os jovens a Igreja? O que os preocupa mais? Um inquérito online, lançado no início de fevereiro pelo Ponto SJ – o Portal de comunicação dos Jesuítas – , e que decorreu até 23 de março, foi respondido por 612 jovens (65% mulheres, 35% homens), dos 18 aos 35 anos, de 100 localidades do país (37% de Lisboa, 7% do Porto, 5%de Braga e 4,4% de Coimbra).

A maioria considera que a Igreja os ajuda a tomar boas decisões, a conhecerem-se melhor, a aprofundar a fé e a lidar com as preocupações relacionadas com o futuro, o que inclui a vida familiar e a vocação. Mas, quando se pergunta se os ‘ajuda a viver saudavelmente a afetividade e a sexualidade?’, as respostas já se dividiram muito, com 36% a dizerem que os ajuda 'pouco ou nada'. De resto, no ponto ‘O que está mal na Igreja, ou poderia ser diferente?’, a maioria indicou a questão da proximidade, desejam ser mais acompanhados e envolvidos, pedem “maior abertura” (aos jovens, à discussão e à realidade), e maior acolhimento das pessoas homossexuais.

“Há um contraste entre a consciência de que a Igreja é uma coisa boa para a maioria destes jovens, mas ao mesmo tempo existe também este lado crítico de poder pensar a Igreja, e eu acho isso muito bom”, porque afinal “tudo é pensável, e não pensar é impôr fronteiras ao Espírito”, sublinha o responsável pela Pastoral Juvenil inaciana, para quem não devia haver temas tabu e a Igreja devia refletir sobre os alertas que constituem muitas das respostas dadas neste inquérito.

Um desses alertas tem a ver com a moral sexual, sobre a qual a Igreja continua a não saber falar. “Existe uma forma de olhar para isto que é quase 'preto ou branco': ou somos anjos ou somos do piorio e fazemos coisas péssimas. Mas, como existe um caminho de crescimento na fé e um caminho de crescimento humano, também existe um caminho de crescimento moral. Ou seja, a moral não é causa do encontro com Jesus, é consequência desse encontro”.