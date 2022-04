Autismo. Papa diz que é necessário quebrar preconceitos e promover cultura de inclusão

O Papa deixou também um desejo: "Espero que as próprias pessoas com deficiência se tornem cada vez mais protagonistas desta mudança, enfrentando barreiras físicas e não se fechando, mas "participando ativamente."

As declarações foram proferidas durante um encontro com a Federação italiana de Autismo, para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo que se celebra este sábado, dia 2 de abril.

O Santo Padre recordou ainda a necessidade de as apoiar, nomeadamente através do acesso "à educação, ao emprego e a áreas de lazer".

"Isto requer uma mudança de mentalidade. Foram dados grandes passos nessa direção, mas o preconceito, a desigualdade e também a discriminação continuam a existir."

Nesse sentido, apelou a que "as próprias pessoas com deficiência se tornem cada vez mais protagonistas desta mudança" e pediu que as organizações civis e comunidades eclesiais trabalhem em conjunto para combater a "cultura do descarte".

Sublinhou ainda o trabalho desta instituição italiana que apoia os autistas, como um contributo para a valorização dos "mais fracos e desfavorecidos".

O Papa lembrou igualmente os desafios atuais, como a pandemia e a guerra na Ucrânia que acabam por deixar marcas sobretudo "nos idosos, nas pessoas com deficiência e nas suas famílias" e alertou para a importância do "trabalho em rede e a solidariedade".