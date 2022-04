11 anos de guerra. A situação na Síria “é catastrófica”

A madre superiora do Mosteiro de São Tiago Mutilado, na Síria, em entrevista exclusiva à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), alerta para a difícil situação do país, com uma com uma taxa de pobreza asfixiante, mais de 13 milhões de pessoas deslocadas, dentro e fora das fronteiras, e cerca de 6,5 milhões de crianças a precisarem de ajuda humanitária.

“Posso dizer que esta situação é catastrófica. A sobrevivência torna-se impossível para o nosso povo, sejam cristãos ou não, porque nós, no Mosteiro de São Tiago Mutilado, cuidamos de toda a gente, porque todos são seres humanos criados à imagem de Deus”, relata.

Na Síria, o acesso a bens essenciais como o pão, eletricidade ou combustíveis está cada vez mais difícil e segundo a madre Agnès é fundamental que o mundo não se esqueça o país e as suas populações vítimas de uma guerra que parece interminável.

“Tem de haver uma solução, tem de haver uma solução internacional para a situação na Síria, mas também uma solução de generosidade humana”, diz a religiosa.

“Por isso, esperamos que, tal como a Fundação AIS, outras instituições católicas olhem de mais perto para esta situação desesperada na Síria, para nos ajudar a ajudar e ajudar todos os que estão a ajudar estas pessoas, porque hoje mais de 85% da população síria vive com necessidades. Há 13 milhões que viram as suas casas destruídas, que não têm casa. Consegue ver-se por satélite a situação dessas casas destruídas, principalmente nas grandes cidades”, acrescenta.

Embargo económico prejudica os mais pobres

Nesta entrevista à AIS, a partir do Mosteiro de São Tiago Mutilado, em Qara, a madre Agnès de la Croix insiste que o embargo económico, imposto ao regime de Damasco pelos Estados Unidos da América e também pela União Europeia está a prejudicar o país.

“Este embargo é injusto porque quem paga o preço mais elevado é o cidadão e o cidadão é inocente, não tem nada a ver com as partes beligerantes. Por isso, é muito importante a oração e chamar a atenção para a urgência de uma solução internacional para a resolução deste conflito e para o fim deste embargo”, defende a religiosa.

Para a Madre Agnès é urgente olhar para as populações, as que mais sofrem, as vítimas das sanções impostas ao regime de Bashar al-Assad, sublinhando que “são as pessoas inocentes que estão a morrer, a ser expulsas, a sofrer, a pagar o preço, a emigrar”.

“Mais uma vez, rezamos e temos esperança de que os líderes desses países poderosos voltem à razão e à justiça, voltem ao respeito pela lei internacional e deixem de interferir nos destinos dos povos da Síria e nas suas decisões”, diz.