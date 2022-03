JMJ 2023 vai ter "Semana de Preparação"

Lisboa vai acolher a Jornada Mundial da Juventude de 1 a 6 de agosto de 2023. Os "Dias nas Dioceses", entre 26 e 31 de julho, são um caminho de preparação para os participantes que vão chegar mais cedo e para as comunidades que os vão acolher.

O objetivo é que os jovens tenham “uma experiência eclesial de partilha de fé, do ser Igreja nas comunidades de acolhimento nos dias anteriores à JMJ Lisboa”, sublinha o comunicado enviado à Renascença pelo Comité Organizador Local da JMJ Lisboa.

Os jovens vão ficar alojados ”preferencialmente em casas de famílias nas paróquias de acolhimento e em instalações públicas” e a ideia é que fiquem a conhecer “a Igreja local, com as suas especificidades, as pessoas e a região”, refere comunicado. adianta-se, ainda, que está a ser preparado “um programa com cinco pilares: acolhimento, descoberta, missão, cultura e envio”.

A iniciativa vai decorrer em 17 dioceses: Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Em cada uma haverá propostas “criativas” relacionadas com a sua “identidade religiosa e cultural”. Os diversos movimentos juvenis “como parte da Igreja e das dinâmicas diocesanas, também são chamados a estar presentes e a dar o seu contributo, nesta experiência de acolhimento e partilha”, refere ainda o comunicado.

Toda a informação sobre os ‘Dias nas Dioceses’ pode ser pedida aos Comités Organizadores Diocesanos (COD), ou através do endereço eletrónico: diasnadiocese@lisboa2023.com

A JMJ é o maior evento religioso e cultural juvenil, que durante uma semana reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo para o encontro com o Papa. Nasceu por iniciativa de João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no âmbito do Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição da JMJ decorreu em Roma, e as seguintes passaram por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

Lisboa é a primeira cidade portuguesa que vai acolher a edição internacional da JMJ, entre 1 e 6 de agosto de 2023. Um Festival da Juventude, uma Feira das Vocações, Catequeses, e momentos de oração e convívio irão marcar os seis dias das Jornada Mundial da Juventude.

De acordo com o programa indicativo, a missa de abertura, a 1 de agosto, será presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Dia 3 decorrerá o acolhimento dos jovens ao Papa Francisco. A Missa final decorrerá no domingo, dia 6, quando será anunciado a cidade/país que irá acolher a próxima edição da JMJ.