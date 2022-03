Réplica da Capelinha das Aparições foi construída nas Filipinas

O Apostolado Mundial de Fátima informa que foi construída uma réplica da Capelinha das Aparições de Nossa Senhora de Fátima nas Filipinas, em Cebu, e a bênção e dedicação desta capela vai realizar-se a 4 de abril.

“Ajudará a fortalecer os laços daquele povo com o santuário português e a fazer crescer a devoção mariana, particularmente pela vivência da espiritualidade de Fátima”, destaca a associação internacional sobre a réplica da Capelinha de Fátima, recordando que também existem no Brasil, nos Estados Unidos da América e Porto Rico.

A réplica foi construída no município de San Remígio, em Cebu, e “é a primeira construção do género no país e em toda a Ásia”, numa iniciativa do Apostolado Mundial de Fátima, que se dedica à “vivência e divulgação” da mensagem de Fátima.

A associação adianta que a bênção e a dedicação da nova capela realizam-se na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, aniversário da morte de São Francisco Marto, um dos três videntes da Cova da Iria, na Eucaristia onde vão entronizar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e “relíquias dos Santos Pastorinhos, oferta do Santuário de Fátima”.

Uma delegação de Portugal vai participar nesta celebração em representação do santuário mariano português e do Secretariado Internacional do Apostolado Mundial de Fátima.

O projeto da Capelinha de Fátima foi lançado oficialmente a 20 de fevereiro de 2020, data da festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto, “através da bênção da primeira pedra”.

O Apostolado Mundial de Fátima indica que foi criada a fundação ‘Três Pastorinhos de Fátima’, “para gerir e acompanhar todo o processo”, com a supervisão da Arquidiocese de Cebu e do seu bispo D. José S. Palma.

O comunicado destaca ainda que a inauguração do novo espaço litúrgico, que apesar dos condicionalismos “impostos pela pandemia”, coincide com as celebrações do Jubileu dos 500 anos de Cristianismo nas Filipinas.