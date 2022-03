Patriarcado de Lisboa assinala Semana Diocesana da Saúde

A Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa vai celebrar esta Semana Diocesana da Saúde organizando umas Jornadas de Voluntariado a 2 de abril, no Externato São Vicente Paulo, Campo Grande.

Por isso, lança o convite à participação dos "voluntários hospitalares, grupos e movimentos paroquiais que colaborem na pastoral da saúde e outros interessados".

O diretor da Pastoral Diocesana da Saúde, padre Fernando Sampaio salienta que "o tempo da pandemia deu-nos uma maior consciência da fragilidade e da vulnerabilidade e por isso da necessidade de cuidarmos uns dos outros, zelando pela saúde e não só a nível físico, mas também ao nível psíquico, socioambiental e hetero-espiritual".

Desta forma, sublinha este responsável, "pretende-se preparar o recomeço, depois do tempo de contingência e afastamento social a que estivemos sujeitos".

Do programa desta Semana Diocesana da Saúde, destaque para a Eucaristia, no domingo, 3 de abril, às 11h00, presidida por D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa. A cerimónia vai decorrer na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, e com transmissão na televisão pela TVI.

O padre Fernando Sampaio afirma que se pretende "homenagear os médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde. Prestigiar as organizações e instituições da Igreja que prestam cuidados de saúde à população".

A Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa vai enviar a partir de 4 de abril 'subsídios pastorais', que têm como principal tema ‘Doente na paróquia – presença e proximidade’, com o objetivo de "alimentar a reflexão e criatividade pastoral".

Já publicou online a informação ‘No hospital, peça a visita do capelão’. São recomendações para o internamento dos doentes cristãos e inclui ainda uma lista de contactos de capelanias hospitalares da diocese de Lisboa.