Papa doa e abençoa ambulância para Lviv

O Papa Francisco abençoou uma ambulância que doou para a Ucrânia, e que é levada este sábado para a cidade de Lviv, pelo cardeal Konrad Krejwski, após ter estado no Santuário de Fátima para o ato de consagração da humanidade.

“Diante da Virgem de Fátima pedi proteção para a Ucrânia, julgada pela guerra, mas também para a missão que estou prestes a cumprir, por mandato do Papa, ao regressar ao país”, disse o cardeal polaco aos meios de comunicação do Vaticano.

D. Konrad Krejwski, esmoler pontifício e enviado especial do Papa à Ucrânia, revela que vai para Lviv “com o coração cheio de esperança”, depois de ter rezado no Santuário mariano de Fátima, esta sexta-feira, no Ato de Consagração a Maria, que Francisco presidiu no Vaticano.

“Todo o povo rezou comigo a oração do Papa”, destaca o cardeal, observando que da Cova da Iria saiu “um grito de paz”.

“Com fé a guerra para, com toda a minha fé vou à Ucrânia para ver as consequências concretas do ato de entrega a Maria”, acrescentou.

O Papa consagrou humanidade ao Imaculado Coração de Maria, perante “ameaça nuclear”, esta sexta-feira, numa celebração que ligou o Vaticano e o Santuário de Fátima, onde esteve como enviado pessoal de Francisco o cardeal Konrad Krejwski.

O portal “Vatican News” informa que a ambulância oferecida por Francisco vai ser entregue às autoridades da cidade ucraniana de Lviv que a vão destinar à estrutura que mais precisar na ajuda concreta à população.