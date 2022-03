Patriarca destaca simbolismo da consagração da Ucrânia e da Rússia

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, destaca o simbolismo da consagração à Ucrânia e à Rússia do Imaculado Coração de Maria, cerimónia que se realiza sexta-feira em Fátima e no Vaticano, a partir das 16h00.

D. Manuel Clemente relaciona a consagração ao “triste significado” da guerra e do sofrimento humano, com o “perigo que tudo isto representa”, não só para as vítimas do conflito mas também para toda a Humanidade.

“É tal o tamanho de grandeza negativa do que acontece na Ucrânia que tem de ser superado por uma grandeza ainda maior, não só da colaboração de tanta gente, que lá vai ou que lá está e que ajuda como pode”, referiu.