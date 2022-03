​Debate ecuménico na Capela do Rato

"Para um ecumenismo da Paz: o lugar das Igrejas cristãs na reconciliação entre Rússia e Ucrânia" é o tema deste encontro, via Zoom, marcado para o próximo dia 30 de março, às 21h30.

Este debate vai servir "para avaliar a dimensão religiosa presente na invasão da Rússia à Ucrânia, o compromisso das Igrejas ortodoxas ucranianas em defesa do seu povo, a posição do Patriarca de Moscovo que vê nesta guerra um combate metafísico contra o ocidente corrupto", refere um comunicado divulgado no site da Capela do Rato, em Lisboa.



Esta nota sublinha que "não se pode avançar para um ecumenismo da paz sem antes se avaliar a presença das Igrejas na guerra."

Depois da guerra acabar, "será necessário um longo e paciente caminho de paz e de reconciliação entre os povos russo e ucraniano, onde as Igrejas, tão presentes na sociedade, terão o seu lugar profético, único, insubstituível".

Participam neste debate Paulo Portas, antigo ministro dos negócios estrangeiros e atual comentador político, o historiador Luís Filipe Thomaz, conhecedor do cristianismo oriental e monge da Igreja ortodoxa da Moldávia, o jornalista Filipe d´Avillez, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o padre Ivan Hudz, da Igreja grego-católica da Ucrânia em Évora, o padre Sergey Borski, da Igreja Ortodoxa Russa e o padre Paulo Brandão da Igreja Ortodoxa da Sérvia.

A conversa será moderada pelo padre António Martins, capelão da Capela do Rato e pelo jornalista Pedro Cordeiro, editor de política internacional do jornal Expresso.

O debate vai realizar-se no dia 30 de março, às 21h30, via Zoom, através do seguinte link. O ID da reunião é 845 8370 9507. E a senha de acesso é a seguinte 917924.

Mais informações no site da Capela do Rato.