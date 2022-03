“As relações entre o Ocidente e a Rússia chegaram a um beco sem saída”, diz Patriarcado de Moscovo

O chefe do departamento de relações externas do Patriarcado de Moscovo considera que “as relações entre o Ocidente e a Rússia chegaram a um beco sem saída, devido à perda de confiança mútua”.

“Nesta situação, é essencial renunciar à retórica do ultimato, estabelecer canais de diálogo e organizar negociações oficiais e não oficiais que possam ajudar a alcançar uma paz justa. Como cristãos, somos chamados a apoiar esta causa com as nossas orações e nosso trabalho”, defende em resposta à carta enviada pelo presidente da Comissão dos Episcopados Católicos da Comunidade Europeia (COMECE) ao Patriarca de Moscovo Kirill, pedindo que apelasse às autoridades russas para interromper imediatamente as hostilidades contra o povo ucraniano

Na carta de resposta, divulgada esta quinta-feira pela COMECE, citada pela agência SIR, o Metropolita Hilarion destaca que “o mais importante nesta situação é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que as negociações continuem e produzam um resultado o mais rápido possível”, sublinhando que “as relações entre o Ocidente e a Rússia ainda podem ter potencial para o diálogo”.

“Acreditamos que a COMECE pode ter um papel importante na construção desse diálogo, trabalhando com os representantes da União Europeia, para evitar uma nova escalada da situação atual e ajudar a superá-la com base nos valores cristãos que nos unem a todos”, acrescenta.