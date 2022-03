​ARIC lamenta falta de representante da comunicação social no novo Governo

A Associação de Rádios de Inspiração Cristã (ARIS) critica o facto de no novo governo, liderado por António Costa, não haver "lugar para a representatividade do sector da Comunicação Social".



Este é "um passo atrás no trabalho que estava a ser trilhado, um pouco a medo é certo, mas estava a ser feito", afirma a ARIC, em comunicado.

Refere ainda nesta nota que "a não inclusão no elenco do novo Governo de um interlocutor que possa tomar conhecimento, analisar e tomar posição quanto aos problemas do sector é antes de mais um mau prenúncio sobre como poderão ser os próximos quatro anos na vida da Comunicação Social portuguesa".

Entende esta associação que "a Comunicação Social em geral e os media privados em particular, merecem e necessitam de quem possa recomendar estratégias dentro das políticas globais para o sector. Um interlocutor da Comunicação Social junto dos centros de decisão é tão importante, como é importante o exercício da atividade jornalística para uma sociedade livre, esclarecida e coesa".

Por isso, adverte que "um Governo que não defina linhas mestras para a Comunicação Social ou que não oiça os representantes do sector naquilo que possam dizer sobre os seus problemas e anseios, não está a tratar a liberdade com o respeito que merece, tal como está consagrada no artigo 38º da Constituição".

"Ao não assegurar um cargo político para contacto com os agentes da Comunicação Social ou com os seus representantes, o Governo está a ignorar que existem problemas por resolver e, como tal, a fazer uso do passe de mágica para fazer desaparecer as dificuldades do sector, diz ainda este comunicado.

Assim, a ARIC reconhece que "a partir de hoje e para um horizonte de quatro anos, o máximo que o sector da radiodifusão privada pode esperar é que tudo fique como até agora está. Ou seja, questões como os Direitos Conexos, a reforma dos Incentivos à Comunicação Social, o exagero das quotas de música, o Serviço Público de Radiodifusão Local, a Publicidade Institucional do Estado e a transparência na distribuição da mesma através de intermediários, a transmissão de Direitos de Antena nos Atos Eleitorais, a pressão constante por parte dos dois Órgãos Reguladores, são tudo assuntos que desaparecem do universo de questões que necessitam ser revistas por parte do poder político".

Esta nota da Associação de Rádios de Inspiração Cristã termina com "uma palavra de apreço e de agradecimento à atuação do até agora Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva. Este agradecimento é justificado porque, apesar de não ter conseguido pôr em prática o que desejava por manifesta falta de recursos, mas também de vontade política de quem o tutelava, foi bom ter tido um interlocutor que percebeu as dificuldades do sector e a quem não foi necessário explicar o básico".