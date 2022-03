​Cáritas adequam ajudas às "necessidades humanitárias"

Desde o início da guerra na Ucrânia, há 28 dias, a Cáritas da Ucrânia "tem continuamente adaptado a ajuda que oferece às necessidades humanitárias em rápida evolução".



Assim, "das 400 toneladas de mercadorias transportadas e distribuídas, cerca de 200 toneladas foram enviadas para o centro e leste da Ucrânia, onde as necessidades são mais elevadas. Com este apoio puderam prestar ajuda a cerca de 70.000 pessoas".

A informação foi divulgada pela Cáritas Portuguesa em comunicado publicado no seu site.

Apesar da falta de segurança, a Cáritas da Ucrânia "está a fazer esforços para aumentar as suas operações".

Nas últimas horas, a Cáritas-Spes "ajudou mais de 14.000 pessoas com distribuição de alimentos e mais de 11.000 pessoas com outros tipos de ajuda humanitária".

Os seus 34 centros existentes no país, "oferecem alojamento, alimentação e cuidados de saúde a idosos que não querem ou não têm condições de fugir do país".

O comunicado informa ainda que "apesar do porto de Odessa ainda estar bloqueado, alguns dos mercados na Ucrânia estão a funcionar. A Cáritas Ucrânia está a distribuir bens alimentares que recebe do exterior ou que ainda pode adquirir na Ucrânia e para isto conta com a ajuda financeira recebida por meio de doações diretas e da rede internacional Cáritas".

Por seu turno, a Cáritas da Moldávia "deu início a um programa de apoio financeiro para refugiados ucranianos e, ao mesmo tempo, está a aumentar a sua capacidade de preparação e distribuição de refeições quentes".

Como muitas famílias ucranianas chegam com crianças, a Cáritas está também "a oferecer o acesso à educação e apoio emocional".

Na Roménia, a Cáritas regista "mudanças no fluxo de pessoas que chegam".

No início muitos refugiados ficavam no país alguns dias e depois partiam.

Agora, "há mais pessoas que chegam com o desejo de permanecer na Roménia, o que leva a "aumentar a necessidade de acomodação de médio e longo prazo neste país".

Já a Cáritas da Hungria também tem "uma forte presença na fronteira ucraniana, onde oferece alojamento e refeições".

Colaboradores e voluntários organizam transporte para Budapeste ou para outros lugares do país.

O apoio inclui ainda "exames médicos e kits de alimentação com água e sanduíches para quem continuar a viagem".

Por sua vez, a Cáritas da Polónia continua "a apoiar a Caritas-Spes e a Caritas Ucrânia com o envio de ajuda humanitária para a Ucrânia" e oferece "ajuda contínua aos refugiados ucranianos na Polónia".

"Mais de 130 centros Cáritas estão a fornecer cerca de 47 mil refeições por dia. Esta ajuda já foi distribuída a 438 mil pessoas".

Por cá, a Cáritas Portuguesa tem também uma campanha de ajuda aos refugiados ucranianos.

Designada "Cáritas Ajuda Ucrânia", já transferiu 20 mil euros para a Cáritas da Ucrânia e outros 20 mil euros para a da Polónia.