Papa telefona a Zelensky e é convidado a visitar a Ucrânia

“Disse a Sua Santidade da difícil situação humanitária e do bloqueio dos corredores de resgate pelas tropas russas. O papel mediador da Santa Sé para o fim do sofrimento humano seria apreciado”, escreveu Zelensky.

“ Hoje falei com Sua Santidade o Papa Francisco e disse-me palavras muito importante s... compreendo que vocês queiram a paz... compreendo que a queiram defender, e os militares também... e os civis defendem a sua própria pátria”, escreveu no Twitter.

Zelensky fez um discurso, esta terça-feira, perante o parlamento italiano onde deixou um pedido extenso para que os italianos ajudem a parar a guerra “feita por uma só pessoa que todos sabem quem é”, e comparou as tropas russas aos nazistas.

Na sua intervenção afirmou que a Ucrânia está "no limite da sobrevivência", e que a Rússia vê o seu país como "a porta de entrada para a Europa".

O Presidente ucraniano revelou também ter conversado com o Papa Francisco e que veria com bons olhos o Sumo Pontífice assumir o papel de mediador do conflito com a Rússia.

Zelensky pediu a Roma que apoie a imposição de mais sanções contra a Rússia, revelando que “117 crianças foram mortas na guerra com a Rússia e que a cidade de Mariupol foi achatada pelo ataque russo”.

O chefe do Estado ucraniano deixou ainda um alerta para a segurança alimentar mundial. "Como é que podemos fazer a colheita nas nossas plantações debaixo de fogo russo?", perguntou. A Ucrânia é um dos maiores produtores mundiais de trigo e óleo de girassol, entre outros bens alimentares.