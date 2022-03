Rússia/Ucrânia. "Queremos construir o futuro como bons vizinhos"

O bispo greco-católico Bogdan Dziurak manifestou gratidão pela iniciativa do Papa Francisco consagrar a Rússia e a Ucrânia, espera que termine o “sentimento de ódio” e os dois povos possam construir o futuro como “bons vizinhos”.

“Não queremos nenhum mal aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos e irmãs que vivem em qualquer país, também na Rússia. Queremos construir o futuro como bons vizinhos, com todo o respeito, no espírito do amor evangélico”, disse D. Bogdan Dziurak à Agência ECCLESIA, em Bratislava, onde terminaram este domingo, as III Jornadas Sociais Católicas Europeias.

Em declarações registadas pela delegação de Portugal nas jornadas sociais promovidas pela COMECE, o Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE), e a Conferência Episcopal Eslovaca, o bispo ucraniano referiu-se a Fátima como “sinal de esperança”.

“Nossa Senhora de Fátima é um grande sinal de esperança para toda a Europa, para o nosso povo. Se agora temos de sofrer, sabemos que a mensagem de Fátima termina com esperança, com vitória. Não vitória das armas, de meios humanos, mas da graça divina, da oração, da penitência”, afirmou.

D. Bogdan Dziurak, bispo da comunidade greco-católica na Alemanha e na Escandinávia, disse estar “muito grato ao Santo Padre” pela a iniciativa de consagrar a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, na próxima sexta-feira, dia 25, quando a liturgia católica assinala a solenidade de Anunciação do Senhor.