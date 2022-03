​Bispos portugueses em Fátima para consagração da Ucrânia e Rússia

A Conferência Episcopal Portuguesa garante que "os bispos portugueses procurarão estar presentes" em Fátima, na celebração de consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, no dia 25 de março.

Esta consagração é uma decisão do Papa e vai acontecer em simultâneo, nesse dia, às 16h00 na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e na Capelinha das Aparições, em Fátima, onde estará o enviado do Papa, o Cardeal Konrad Krajewski.

Na nota enviada às redações, a CEP apela a "todas as paróquias, comunidades, institutos de vida consagrada e outras instituições eclesiais assumam esta intenção de consagração nas celebrações desse dia, nomeadamente nas Vias-Sacras, nas Eucaristias, na Oração do Rosário e no itinerário '24 horas para o Senhor' que se inicia na tarde desse dia".

Konrad Krajewski já esteve na Ucrânia, em Lviv, depois do início do conflito militar.