"Concerto pela Paz" quer angariar fundos para apoiar refugiados ucranianos

A ideia de ajudar os ucranianos surgiu poucos dias depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Um apelo do padre Carlos Russo nas redes sociais levou as pessoas a responderem de imediato.

O pároco da Igreja de Nossa Senhora da Esperança, reconhece que "as pessoas foram muito generosas" e levaram tudo aquilo que foi pedido, "bens não perecíveis e medicamentos". Parte já foi enviada para a fronteira com a Polónia.

Tudo aquilo que continuam a receber está agora a ser distribuído pelos cerca de 15 refugiados que vieram da Ucrânia e que residem naquela zona da Quinta do Conde, que pertence ao concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal.

O padre Carlos Russo adianta que "mulheres e crianças vêm à paróquia buscar roupas, porque só chegaram com uma mochila às costas e pouco mais".

Os donativos financeiros que também já receberam, foram encaminhados para as Cáritas de Kiev e de Lviv, "à volta de 200 euros".

Para conseguirem angariar mais fundos, decidiram organizar este "Concerto pela Paz".

O artista convidado é o conhecido tenor João Mendonza, que já cantou para o Papa Francisco no Vaticano em 2018.

A entrada é livre. Mas é pedido às pessoas que deem um contributo, aquilo "que puderem e entenderem" para ajudar os refugiados ucranianos. Em troca recebem "um coração com as cores da Ucrânia".

O dinheiro angariado neste espetáculo continua a reverter para as Cáritas de Kiev e de Lviv.

Com a presença da embaixadora da Ucrânia

O concerto, marcado para esta sexta-feira, 18 de março, às 21h00, vai realizar-se na Igreja de Nossa Senhora da Esperança "que tem bastante espaço, muitos lugares em segurança", afirma o padre Carlos Russo.

O espetáculo solidário começa "com um cântico a Nossa Senhora cantado pelo padre Ivan Petliak", que faz parte da Paróquia da Quinta do Conde. Será acompanhado por uma cidadã ucraniana. Isto acontecerá diante "do Ícone da Virgem das Dores".

Depois, o padre Ivan rezará uma Avé Maria em ucraniano e o tenor João Mendonza cantará a Avé Maria em português. E segue-se o resto do concerto propriamente dito.

No final, "rezaremos todos pela paz" nas duas línguas, em português e em ucraniano.

A Embaixadora da Ucrânia estará presente neste concerto e "falará aos ucranianos presentes, uma vez que há aqui uma comunidade ucraniana bastante grande".