Ordem Hospitaleira de São João de Deus lança campanha para ajudar a Ucrânia

A Ordem Hospitaleira de São João de Deus lançou uma campanha de apoio de emergência para a Ucrânia.



O propósito é "enviar fundos diretamente para os religiosos de São João de Deus em Missão na Polónia e Ucrânia, para que lá consigam adquirir o material médico, cirúrgico, alimentos, produtos pré-cozinhados e vestuário, necessários para ajudar as pessoas que fogem da guerra na Ucrânia", explica em comunicado o presidente da instituição.

Para que esta ajuda "seja eficiente e porque alguns materiais chegam por via de outras instituições e sociedade civil, o donativo monetário é a melhor opção para que os Irmãos de São João de Deus consigam adquirir exatamente o que é necessário naquele momento.", explica Rui Amaral.

Este responsável acrescenta que "o objetivo é otimizar os esforços de todos os que estão a ajudar, porque toda a ajuda é importante".

'Ajude a Salvar Vidas' é o mote desta campanha promovida pela Fundação São João de Deus "em consórcio com a Cúria Geral da Ordem Hospitaleira e as suas instituições em Itália, Espanha, França e Irlanda".

Na Polónia, atualmente, "estão alojadas mais de 100 pessoas oriundas da Ucrânia, distribuídas pelos cinco centros de São João de Deus: a maioria são crianças e jovens que chegaram sozinhos e mulheres com os seus filhos e filhas".

De acordo com os Irmãos, "as pessoas querem manter-se nestes locais, esperando que a guerra acabe nas próximas semanas e possam voltar para as suas casas".

Já a Comunidade de Irmãos residente em Drohobych, uma cidade situada no oeste da Ucrânia, "continua a apoiar pessoas como fazia antes do conflito, apoiando, também, os deslocados da guerra, distribuindo diariamente medicamentos e alimentos a todas as pessoas que chegam e que, dia após dia, têm vindo a aumentar".

O comunicado refere ainda que os Irmãos de São João de Deus estão na Polónia, desde 1922, "a cuidar de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas com experiência de doença mental e pessoas mais velhas em risco de exclusão. Agora, são os refugiados da Ucrânia que precisam de apoio".

Quem quiser contribuir para esta campanha solidária pode fazê-lo de várias formas: através de transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0481 00004895230 05. Pelo multibanco através da entidade 20952 e a referência 000 200 900. Ou ainda através de Mbway para o número de telemóvel 962 461 004.