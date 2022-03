​Freiras acolhem refugiados nas suas casas na Polónia e na Ucrânia

As religiosas da Polónia e da Ucrânia abriram as suas mais de mil casas para oferecerem "ajuda espiritual, psicológica, médica e material para os refugiados da guerra", revela um comunicado do organismo das Superioras Religiosas da Polónia divulgado pelo portal de notícias do Vaticano.



Nas estruturas que administram, já ofereceram "estadia" a muita gente que não tinha onde se abrigar.

Desde o início da guerra, as Irmãs "têm estado ocupadas na preparação e distribuição de refeições quentes, alimentos, produtos de higiene, roupas e cobertores".

O Vatican News adianta ainda que as freiras "ajudam ainda no transporte de pessoas das zonas de guerra, atuam como mediadoras na procura de emprego na Polónia, abrem postos de trabalho adicionais nas instalações que gerem, ajudam as crianças ucranianas a integrarem-se nas escolas polacas, servem como tradutoras da língua ucraniana e elas próprias organizam aulas para as crianças e as mães que chegam da Ucrânia".