"Calem as armas". Secretário de Estado do Vaticano apela à paz na Ucrânia

O Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, voltou a apelar à paz na Ucrânia, esta quarta-feira.

“Neste lugar, nesta solene basílica, dirigimo-nos a Deus com o coração dilacerado pelo que acontece na Ucrânia, repetindo com o Papa Francisco: ’Calem as armas. Deus está com os construtores da paz e não com a violência’”, disse na homilia da missa, a que presidiu esta tarde na Basília de São Pedro e que contou com a participação de todos os embaixadores junto da Santa Sé.

"A paz é uma característica de Deus", frisou. "Bem diferente é a realidade que experimentamos e que o Papa Francisco descrevia no Ângelus de domingo, 6 de março: “Na Ucrânia, correm rios de sangue de lágrimas. Não se trata apenas de uma operação militar, mas de uma guerra que semeia morte, destruição e miséria".

O secretário de Estado do Vaticano frisou ainda o papel transformador da oração. "Rezar é transformar a realidade", afirmou. "Estamos aqui a rezar pela paz. Estamos convictos de que a oração não é jamais inútil. Pode incidir nas situações mais desesperadores. Pode mudar coração e mentes”.