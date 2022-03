“Mensageira da Paz” visita Ucrânia. Imagem da Virgem Peregrina está a caminho

Na celebração de envio, o diretor do Departamento de Liturgia do Santuário de Fátima disse que “à guerra não se responde com a guerra, ao mal não se responde com o mal, ao ódio não se responde com ódio”, realçando que “o Senhor hoje clama aos nossos corações, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”.

A Imagem n.º 13 é uma réplica da Imagem n.º 1, desenhada e concebida de acordo com instruções da Serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus, e coroada solenemente pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947.

A deslocação até à Ucrânia surge após um pedido formal ao Santuário de Fátima pelo metropolita de Lviv, Ihor Vozniak, “para que possamos rezar, pedindo a sua proteção para que a paz regresse ao país”.

Desde o dia 21 de fevereiro que diariamente, e a pedido do cardeal D. António Marto, se estabeleceu uma corrente de oração a partir de Fátima pedindo o regresso da paz para a Ucrânia.

Além da oração do terço tem havido uma prece diária na oração dos fiéis em todas as missas.

O Santuário de Fátima vai acolher “35 refugiados da Ucrânia, na sua esmagadora maioria mulheres e crianças”, a pedido da Câmara Municipal de Ourém e da Comunidade Greco-Católica portuguesa.

Segundo informação divulgada pelo Santuário, além do “apoio para o alojamento temporário nas instalações do Santuário, a instituição irá desenvolver esforços, em articulação com as autoridades locais, no sentido do melhor encaminhamento destas famílias para situações mais estáveis de permanência no país, nomeadamente, ajudando no acesso a documentação, escolaridade, saúde e emprego”.