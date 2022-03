​Cardeal Michael Czerny vai em missão à Eslováquia

Depois da sua viagem à Hungria, o Cardeal Michael Czerny parte para a Eslováquia onde chegará nesta quarta-feira, 16 de março.



Um comunicado da Santa Sé informa que o prefeito interino do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral vai "levar a proximidade do Papa àqueles que sofrem as consequências da guerra" em curso na Ucrânia.

Por isso, a pedido de Francisco, o Cardeal Czerny viajará mais uma vez até à fronteira ucraniana.

A nota do Vaticano refere ainda que o Papa "acompanha com oração esta missão" e que desta forma "deseja fazer-se próximo daqueles que fogem dos combates e sofrem com a violência de outros homens".

O cardeal checo esteve em Budapeste, na Hungria, de 8 a 11 março, onde se "encontrou com numerosos refugiados ucranianos que tinham chegado à capital húngara, a fim de se transferirem para outras cidades europeias", sublinha o Vatican News.