D. José Ornelas. Novo bispo de Leiria-Fátima sem “agenda”

D. José Ornelas tomou posse como bispo da diocese de Leiria-Fátima. Numa celebração que decorreu neste domingo na Sé de Leiria, o novo bispo disse que não traz nem “agenda nem programa feitos e peço, antes de mais, que me aceiteis”.

“Eu também começarei por aceitar e inserir-me na vida que está em curso nesta Igreja” continuou D. José Ornelas.

Na sua homilia, admitiu que traz um sonho: “a reunião de irmãos e irmãs, que se colocam à escuta da Palavra de Deus e do seu Espírito, para formarem uma Igreja em comunhão apesar da diversidade dos que a compõem”.

Em sintonia com o processo sinodal iniciado pelo Papa Francisco, o novo bispo da diocese de Leiria-Fátima disse sonhar com “uma Igreja de participação ativa de todos, segundo os carismas e funções de cada um” e “uma Igreja em saída missionária, próxima dos mais fragilizados e excluídos da terra, acolhedora do estrangeiro e do que é diferente, como sinal e laboratório de um mundo melhor.”

Lamentando que “hoje, muitos acham que a Igreja envelheceu, que não tem futuro”, D. José Ornelas frisou que “vivemos num tempo novo e com antigos e novos desafios” e que “a atitude que nos é pedida é a de alguém que tem lucidamente sede e vontade de futuro e que adere ao sonho de Deus, tornando-o realidade no coração, na mente e nas atitudes”.