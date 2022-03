Centenas de fiéis voltam a juntar-se na Procissão do Senhor dos Passos da Graça

Um casal de ucranianos, com um bebé, com pouco mais de três meses, espera a chegada da procissão do Senhor dos Passos da Graça, junto à Igreja de São Domingos, em Lisboa. Ao seu lado, está o português que os acolheu e lhes deu um abrigo seguro, longe dos bombardeamentos que assolam a Ucrânia. Saíram de casa, neste domingo à tarde, para se juntarem a este momento de oração.

A presidir à celebração, este ano, está D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa. “Fazei que a nossa cidade e o nosso mundo, em especial rezamos hoje pelos corações em guerra na Ucrânia e na Rússia, para que sejam lugar de paz, habitados pelo desejo da verdade, edificados pela justiça, pelo amor e pela fé”, disse, já no miradouro da Graça, invocando a bênção sobre Lisboa.

“Que saibamos ser bons cidadãos, cultivando os valores do evangelho, defendendo a harmonia dos lares, lutando contra a violência, e a insegurança, e defendendo os direitos humanos”, acrescentou o bispo.

“A dedicação desta procissão à Ucrânia, mas também a outras partes do mundo, leva-nos a olhar com mais humanidade, com menos indiferença, com mais proximidade, para estas realidades do mundo, e a interceder por elas, fazendo a nossa parte”, disse D. Joaquim Mendes, à margem da celebração.

A Procissão do Senhor dos Passos da Graça, que recria a Via-Sacra, acontece habitualmente no segundo domingo da Quaresma.