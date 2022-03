Ucrânia. Santuário de Fátima envia Imagem da Virgem Peregrina para Lviv

O Santuário de Fátima anunciou este sábado que vai enviar a Imagem n.º 13 da Virgem Peregrina de Fátima para a Ucrânia no início da próxima semana, em resposta a um pedido do arcebispo metropolita Greco-Católico de Lviv.

“Unidos no mesmo espírito de oração, é com agrado que o Santuário de Fátima responde positivamente ao pedido de envio de uma Imagem da Virgem Peregrina de Fátima”, refere uma carta enviada pelo Santuário ao arcebispo e metropolita da Igreja Greco-Católica de Lviv, Ihor Vozniak.

Nessa carta, é explicado que a deslocação desta imagem ao território ucraniano, que acontece pela primeira vez, “se deve a este esforço pastoral de oração pela paz no mundo, em especial na Ucrânia”.

A resposta do Santuário surge na sequência de um pedido formal de Ihor Vozniak, efetuado em 10 de março.

“Pedimos que nos possam enviar a Imagem da Virgem Peregrina de Fátima para a Ucrânia para que possamos rezar pedindo a sua proteção para que a paz regresse ao país”, apelou o metropolita da Igreja Greco-Católica de Lviv.

Hoje, Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, durante a homilia da missa a que presidiu na Basílica da Santíssima Trindade, lembrou que "Maria está sempre junto da cruz de cada um".

“Porque Ela é nossa mãe, ensombrados pelo terror da guerra recorremos a Ela para que através da sua intercessão junto do filho nos devolva a paz", afirmou, acrescentando que foi esta “confiança que levou ao pedido da comunidade greco-católica de Lviv a solicitar ao Santuário o envio de uma Imagem da Virgem Peregrina de Fátima, ao que o Santuário correspondeu de imediato".

"Nossa Senhora aqui em Fátima pediu insistentemente que rezássemos pela paz; é esta oração que aqui fazemos diariamente que estará presente na oração de todos os ucranianos diante da Imagem da Virgem Peregrina de Fátima", disse o padre Carlos Cabecinhas.

Segundo o Santuário de Fátima, a imagem, que permanecerá durante um mês na Ucrânia, partirá de Lisboa para Cracóvia, na Polónia, e lá será acolhida e transportada pela comunidade greco-católica de Lviv.

A Imagem n.º 13 é uma réplica da Imagem n.º 1.

Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, “a primeira Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a Imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro, levando consigo uma mensagem de paz e amor”, segundo informação do Santuário.

De acordo com uma nota sobre o programa de deslocações das imagens para 2022, “a génese deste percurso remete para o ano de 1945, pouco depois do final da 2.ª Guerra Mundial, quando um pároco de Berlim propôs que uma imagem de Nossa Senhora de Fátima percorresse todas as capitais e cidades episcopais da Europa, até à fronteira da Rússia”.

“A ideia foi retomada em abril de 1946, por um representante do Luxemburgo no Conselho Internacional da Juventude Católica Feminina, e, no ano seguinte, no preciso dia da sua coroação, teve início a primeira viagem. Depois de mais de meio século de peregrinação, em que a Imagem visitou 64 países dos vários continentes, alguns deles por diversas vezes, a Reitoria do Santuário de Fátima entendeu que ela não deveria sair mais, a não ser por alguma circunstância extraordinária, como foi o caso da Jornada Mundial da Juventude no Panamá, em janeiro de 2019”, acrescenta.

Para responder aos pedidos provenientes de todo o mundo, foram, entretanto, feitas 13 réplicas da primeira Imagem Peregrina.