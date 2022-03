Vaticano. Missa pela paz na Ucrânia convoca membros do corpo diplomático

O Vaticano vai promover, a 16 de março, a celebração de uma Missa pela Paz na Ucrânia, convidando os membros do corpo diplomático acreditados junto da Santa Sé.

A Eucaristia, na Basílica de São Pedro, tem início marcado para as 17h00 locais (menos uma em Portugal continental) e será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

O colaborador do Papa, responsável pela diplomacia da Santa Sé, tem manifestado a disponibilidade da Igreja Católica para mediar o conflito em curso no leste europeu.

Após convocar uma jornada de oração pela paz, a 26 de janeiro, Francisco condenou a “loucura da guerra”, deslocando-se pessoalmente à Embaixada da Rússia junto da Santa Sé para manifestar a sua preocupação com a invasão da Ucrânia, um dia depois do começo do conflito armado.

O Papa tem repetido apelos, desde o Vaticano, ao fim da guerra e pela abertura de corredores humanitários, colocando a diplomacia da Santa Sé no terreno para promover uma aproximação entre as partes em conflito; dois cardeais, colaboradores próximos, foram à Ucrânia, esta semana, para levar ajuda às vítimas da guerra.

No arranque da Quaresma, a 2 de março, Francisco convocou uma jornada mundial de oração e jejum pela paz.