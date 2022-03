“Por favor, irmão Vladimir, pare a guerra”, pede sacerdote em carta aberta ao Presidente russo

Veja também:

Um sacerdote, missionário lazarista em Madagascar, escreveu uma carta aberta a Vladimir Putin a pedir o fim da guerra na Ucrânia.

“Ao meu irmão Vladimir Putin”, assim começa a missiva do padre Pedro Opeka, natural da Argentina e de família eslovena, indicado por cinco vezes ao Prémio Nobel da Paz.

O sacerdote escreve que “é hora de sair da lógica que divide o mundo em países poderosos e ricos contra países vulneráveis e pobres”.

“Somos todos cidadãos da nossa terra, todos iguais, todos irmãos e irmãs e todos responsáveis pela construção de um futuro melhor para todas as crianças do mundo que um dia nos substituirão para perpetuar a vida na terra. Devemos parar de acreditar que existem seres humanos mais dignos do que outros”, lê-se na carta publicada no site de notícias Ateleia.

Sem medo das palavras, o sacerdote questiona o Presidente russo lembrando que vivemos no século XXI, e as armas inventadas podem destruir a Terra.

“Como você, irmão Vladimir, pode brincar com fogo, equilibrando-se em um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento, gerando um caos total que pode acabar com toda a nossa civilização? Onde está a sabedoria dos heróis, poetas e escritores que defenderam os ideais de toda a humanidade contra a barbárie, a tirania e a ditadura?”, questiona o sacerdote.